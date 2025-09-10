Kylian Mbappé au PSG : Pour la première fois, il a craqué !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pu s'appuyer sur les fulgurances de Kylian Mbappé et ses buts, soit 256, l'espace de sept saisons de collaboration. Toutefois, un match couperet en Ligue des champions remontant à mai 2021 contre Manchester City (0-2) a laissé une blessure profonde chez le champion du monde tant au sens propre que figuré. Pour L'Equipe magazine, il s'est confié sur l'émotion assez inhabituelle qui l'a habité en ce moment d'impuissance.

Il est, bien que son divorce avec le PSG a fait beaucoup de vagues dans la presse avec un clash assumé par le président Nasser Al-Khelaïfi, une icône du club parisien. Dès lors qu'il dispose du statut de meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 256 réalisations, Mbappé tient une place spéciale dans la mémoire collective des supporters du club de la capitale où il a glané pas moins de 14 trophées avec ses coéquipiers au fil de ses sept saisons passées au club.

Mbappé, un coeur de pierre qui se délite avec les blessures Rarement submergé par ses émotions, Kylian Mbappé s'est longuement livré à L'Equipe le magazine chez lui à Madrid où il a emménagé à l'été 2024 au moment d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière avec le Real Madrid. Cependant, le capitaine de l'équipe de France avoue se laisser prendre par les larmes lorsqu'il apprend une blessure. Une en particulier l'a touché. Pour savoir laquelle, il faut remonter au mois de mai 2021, en marge d'une demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City avec le PSG. Diminué au mollet droit, Mbappé n'avait eu d'autre choix que de laisser sa place à Mauro Icardi et d'assister impuissant à la défaite des siens contre les Skyblues de Pep Guardiola (0-2).