Kylian Mbappé au PSG : Pour la première fois, il a craqué !

Le Paris Saint-Germain a pu s'appuyer sur les fulgurances de Kylian Mbappé et ses buts, soit 256, l'espace de sept saisons de collaboration. Toutefois, un match couperet en Ligue des champions remontant à mai 2021 contre Manchester City (0-2) a laissé une blessure profonde chez le champion du monde tant au sens propre que figuré. Pour L'Equipe magazine, il s'est confié sur l'émotion assez inhabituelle qui l'a habité en ce moment d'impuissance.
Il est, bien que son divorce avec le PSG a fait beaucoup de vagues dans la presse avec un clash assumé par le président Nasser Al-Khelaïfi, une icône du club parisien. Dès lors qu'il dispose du statut de meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 256 réalisations, Mbappé tient une place spéciale dans la mémoire collective des supporters du club de la capitale où il a glané pas moins de 14 trophées avec ses coéquipiers au fil de ses sept saisons passées au club.
Mbappé, un coeur de pierre qui se délite avec les blessures
Rarement submergé par ses émotions, Kylian Mbappé s'est longuement livré à L'Equipe le magazine chez lui à Madrid où il a emménagé à l'été 2024 au moment d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière avec le Real Madrid. Cependant, le capitaine de l'équipe de France avoue se laisser prendre par les larmes lorsqu'il apprend une blessure. Une en particulier l'a touché.
Pour savoir laquelle, il faut remonter au mois de mai 2021, en marge d'une demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City avec le PSG. Diminué au mollet droit, Mbappé n'avait eu d'autre choix que de laisser sa place à Mauro Icardi et d'assister impuissant à la défaite des siens contre les Skyblues de Pep Guardiola (0-2).
«Pleurer pour le foot ? Quand on a perdu avec le PSG contre Manchester City»
Une blessure qui est toujours présente dans la tête de Kylian Mbappé. « La dernière fois que j'ai pleuré pour du foot... Je ne pleure que quand je suis blessé. Les défaites, je pars du principe que, d'une façon ou d'une autre, tu l'as méritée. La blessure, personne ne la mérite. La défaite, tu influes plus ou moins dessus. Mais la dernière fois que j'ai failli pleurer pour le foot, c'est quand on a perdu avec le PSG contre Manchester City, la demi-finale retour (de la Ligue des champions, en 2021). Je ne jouais pas. Là, j'ai failli pleurer car... tu ne sers à rien. Sur le banc, j'étais comme le vainqueur d'un jeu-concours VIP. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui te différencie des millions de gens qui regardent à la télé ? Rien ». a affirmé le numéro 10 du Real Madrid à Antoine Bourlon et Matthias Gurtler.