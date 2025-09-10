Dembélé : La décision fracassante du PSG qui va mettre le feu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sorti sur blessure face à l’Ukraine vendredi soir, Ousmane Dembélé sera indisponible six semaines. La gestion de son cas par Didier Deschamps interroge et suscite la colère du PSG, inquiet pour son joueur. Mais le sélectionneur assume ses choix, soutenu par Bertrand Latour, qui dénonce la volonté des clubs de limiter le poids des sélections nationales.

La sortie d’Ousmane Dembélé vendredi soir face à l’Ukraine, malgré la victoire 2-0 des Bleus, a provoqué une nouvelle polémique. Déjà diminué lors du match contre Toulouse avec le PSG le 30 août dernier, où il avait quitté la pelouse en fin de rencontre en raison d’une douleur à la cuisse gauche, l’ailier n'a connu une préparation optimale. Son alignement par Didier Deschamps en sélection apparaît donc risqué, et la sanction est tombée : une blessure confirmée qui éloignera Dembélé des terrains pour environ six semaines. Du côté du PSG, la frustration est grande. Le club parisien estime que son joueur n’a pas été suffisamment ménagé.

Deschamps assume son choix Mais interrogé sur la gestion du cas Dembélé, Didier Deschamps assume. « J’ai conscience de la situation des joueurs quand nous recevons les informations aussi parce qu’il y a certains clubs qui les donnent, plus ou moins. On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme » a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France. Dans ce conflit entre le staff des Bleus et le PSG, Bertrand Latour a apporté son soutien au sélectionneur. Il explique sa position.