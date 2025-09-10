«L’un des meilleurs au monde» au PSG : Le très gros coup annoncé à l’étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison avec le PSG, qui a remporté la Ligue des champions, Marquinhos a retrouvé son meilleur niveau après quelques années délicates. D'ailleurs, Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur du Brésil estime même que le capitaine parisien fait désormais partie des tous meilleurs joueurs du monde à son poste.

En 2023, alors qu'il n'était pas à son meilleur niveau, Marquinhos obtenait toutefois une prolongation de cinq ans. Désormais lié au PSG jusqu'en 2028, le Brésilien sort d'ailleurs d'une magnifique saison qui l'a vu soulever la Ligue des champions le 31 mai dernier. A 31 ans, Marquinhos a donc retrouvé son meilleur niveau pour le plus grand bonheur de Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur du Brésil.

Ancelotti s'enflamme pour Marquinhos « Marquinhos est un excellent défenseur, l'un des meilleurs au monde, qui possède de l'expérience, du caractère, de l'intelligence et qui est un excellent capitaine pour l'équipe nationale », lance-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.