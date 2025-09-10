Kylian Mbappé, le scandale qui ne passe pas

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG à l'été 2024 après décidé de refuser les offres de prolongation de contrat de la part de ses anciens dirigeants, Kylian Mbappé s'était engagé dans la foulée avec le Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France aurait alors subi un harcèlement sous diverses formes de la part du PSG, et Daniel Riolo a de nouveau évoqué le scandale mardi soir.

C'est un fait, le feuilleton du divorce entre Kylian Mbappé et la direction du PSG avait fait couler beaucoup d'encre durant la saison 2023-2024, lorsque l'attaquant de l'équipe de France avait décidé de ne pas prolonger son contrat pour finalement signer libre au Real Madrid. Et alors que Mbappé faisait son retour au Parc des Princes mardi soir avec l'équipe de France contre l'Islande (2-1), Riolo est revenu sur l'attitude scandaleuse des dirigeants du PSG à son encontre.

« On ne mesure pas le bordel que c'était » En effet, Riolo persiste à affirmer que Mbappé a subi un véritable harcèlement, et sous diverses formes, de la part du PSG après avoir refusé de prolonger son contrat : « Mbappé, il y a un an, sa situation privée, je crois qu'on ne mesure pas le bordel que c'était. Ce qui s'est passé et ce qu'on lui a fait, c'est absolument hallucinant », lâche l'éditorialiste au micro de l'After Foot, sur RMC Sport.