Le clan Mbappé divisé : La révélation cash de sa mère sur le PSG !

Kylian Mbappé a été au coeur d'un feuilleton bien plus grand que lui. En 2022, lorsqu'il appose sa signature sur un nouveau contrat au PSG, le président de la République Emmanuel Macron s'est mêlé de l'affaire, le Paris Saint-Germain aurait assuré qu'ils avaient besoin de sa signature pour que des salariés ne perdent pas leurs emplois entre autres. De quoi pousser Fayza Lamari et Wilfrid Mbappé, ses parents, à l'inciter à faire machine arrière en restant dans la capitale.

Ce fut l'un des feuilletons les plus haletants de l'année 2022. Certes, Robert Lewandowski a rejoint le FC Barcelone et Erling Braut Haaland a signé à Manchester City. Néanmoins, ce fut la venue avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid qui a grandement tenu les gens en haleine. Finalement, contre toute attente et alors que le club merengue lui avait déroulé le tapis rouge pour son arrivée, Mbappé restait au PSG où il signait une prolongation de contrat pour deux saisons et une troisième en option.

«Quand il a resigné au PSG, c'est nous qui lui demandons de rester» A l'occasion d'un long entretien livré à L'Equipe Magazine, Fayza Lamari affirme que son choix de rester au PSG était le sien et celui du père de Kylian Mbappé : Wilfrid. Le principal intéressé cultivait pour sa part le désir de changer d'air et de s'en aller au Real Madrid. « On sait depuis qu'il a 15 ans où il va aller. Donc, avec son père, on a simplement été là pour qu'il aille à Madrid. Quand il a resigné au PSG (en 2022), c'est nous qui lui demandons de rester. C'est la seule fois où on est intervenus ».

«Quand on te dit qu'il va falloir licencier des salariés s'il part, qu'il y a le problème des droits télé...» Pourquoi avoir demandé à Kylian Mbappé de rempiler au PSG ? Une pression importante racontée par Fayza Lamari en personne pour le magazine. « Il y avait plein de pression. Quand on te dit qu'il va falloir licencier des salariés s'il part, qu'il y a le problème des droits télé, que c'est Paris, qu'il y a le nouveau centre d'entraînement, les JO, la Coupe du monde qui arrive... Et puis, Paris était sur le bon chemin pour gagner la Ligue des champions. Il se trouve qu'aujourd'hui, tout fonctionne. Mais je savais qu'à l'arrivée de Luis Campos, ça allait bien se passer ».