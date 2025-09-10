OM : La folie de fin de mercato qui aurait pu tout changer !

Axel Cornic

Encore une fois, l’Olympique de Marseille a beaucoup changé sur le marché des transferts. Près d’une douzaine de nouvelles recrues sont arrivées, mais des cadres ont également quitté le club, avec notamment le clash avec Adrien Rabiot. Mais un autre aurait bien pu suivre l’international français...

En fin de saison dernière, on nous disait que le mercato allait simplement servir à faire quelques ajustements. Mais comme souvent à Marseille, rien n’est allé comme prévu. Car le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria a une nouvelle fois changé le visage de l’OM, avec certains secteurs qui ont été totalement transformés.

Un nouvel OM En attaque, on a notamment vu la plus grosse recrue de l’histoire marseillaise arriver, avec le transfert à plus de 30M€ d’Igor Paixão. Il y a également eu le retour de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore le prêt d’Hamed Junior Traoré, ancien protégé de Roberto De Zerbi à Sassuolo.