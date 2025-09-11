Nouveaux joueurs à l’OM : La grande annonce venue de Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a encore eu du changement du côté de l’OM avec l’arrivée de douze nouveaux éléments pendant le mercato estival, qui a fermé ses portes au début du mois. Après la fin de la trêve internationale, le directeur sportif du club Medhi Benatia a publié un message sur Instagram pour lancer l’exercice 2025-2026.

L’Olympique de Marseille va encore changer de visage pour cette nouvelle saison avec les arrivées de douze joueurs durant le mercato estival : CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Angel Gomes, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Igor Paixão, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. 16 joueurs de Roberto De Zerbi ont fait le chemin inverse en quittant la cité phocéenne, une liste qui pourrait encore s'allonger, certains indésirables étant toujours poussés vers la sortie.

« Il est temps de nous concentrer pleinement sur le travail » A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, Medhi Benatia a publié un message sur Instagram pour dresser le bilan du mercato et lancer la nouvelle saison qui n’a pas été de tout repos pour l’OM jusqu’à présent. « Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des joueurs ayant rejoint notre projet lors de ce mercato estival. Désormais, avec la fin de cette période de transferts, il est temps de nous concentrer pleinement sur le travail. Une saison excitante nous attend, à nous de la construire ensemble avec ambition, humilité, engagement et rigueur », a écrit le directeur sportif de l’OM.