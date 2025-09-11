Retour d’une légende : Que doit faire l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a annoncé ce mercredi la fin de sa carrière à 40 ans, Steve Mandanda pourrait faire son grand retour à l’OM. Joueur le plus capé de l’histoire du club, il avait négocié une reconversion à son départ en 2022, mais a déjà fait savoir qu’il n’était pas intéressé par la possibilité d’être entraîneur des gardiens, Marseille doit-il faire revenir sa légende ?

Comme indiqué par Le 10 Sport en juillet dernier, la tendance était à une fin de carrière pour Steve Mandanda, libre depuis le terme de son contrat à Rennes. Cela s’est confirmé ce mercredi, le champion du monde 2018 ayant annoncé auprès de L’Équipe qu’il raccrochait les crampons : « J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui j'arrête. J'ai eu une grande période de réflexion parce que j'ai eu beaucoup d'appels, mais j'ai dit non à chaque fois. »

Une reconversion à l’OM pour Mandanda ? Steve Mandanda également évoqué la suite, alors qu’il avait négocié une reconversion à l’OM au moment de son départ en 2022 : « Pour l'instant, ce n'est pas simple. Les vacances ont été très compliquées à partir de la mi-juillet quand tout le monde a repris. C'est une vie plus solitaire : je me lève, je fais du sport, je vais jouer au padel mais le temps ne passe pas vite (il sourit). Et les week-ends sont durs parce que j'avais toujours l'habitude d'être parti alors je regarde beaucoup de matches. Pour le coup, j'ai hâte que ma formation commence au CDES de Limoges. J'ai envie d'apprendre le management et de mieux comprendre ce qui se passe derrière le terrain. »