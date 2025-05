Un joueur de légende met un stop à l'OM !

La rédaction

Steve Mandanda a reçu un bel hommage au Vélodrome lors de la dernière journée de Ligue 1, sous l’ovation du public marseillais. Une magnifique image qui fait remonter de beaux souvenirs aux supporters marseillais. Entré en jeu face à l’OM, l’ex-gardien emblématique a écarté l’idée d’un retour dans le staff.

C’était la belle histoire de cette dernière journée de championnat. Mené 4-2 au Stade Vélodrome avec Rennes, Habib Beye a profité de l’occasion pour faire entrer la légende de l’OM Steve Mandanda, sous une très grosse ovation du public. Le joueur le plus capé de l’histoire du club a également reçu un beau geste de la part de Leonardo Balerdi, qui lui a confié le brassard de capitaine. Un moment fort pour le capitaine historique de l’OM.

«Ce n’est pas ce que j’ai envie de faire»

Interrogé en zone mixte sur un potentiel retour à l’OM en tant qu’entraîneur des gardiens, Steve Mandanda a mis les choses au clair :

« Entraîneur des gardiens, non, je ne pense pas. Ce n’est pas ce que j’ai envie de faire… Je n’ai pas forcément envie d’en dire plus parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà, mais tout est ouvert. Vraiment, oui : arrêter, continuer, tout est ouvert aujourd’hui. J’ai dit beaucoup de choses là, franchement… Je ne m’y attendais pas du tout, et c’est un moment incroyable. »

Une véritable «légende»

Présenté comme un « joueur de légende » lors de sa prolongation avec l'OM en 2020, Mandanda est également revenu sur son retour au Vélodrome samedi soir : « Je ne voulais pas forcément le faire. J’ai su que le match à 3-2 se jouait. Pour moi, encore une fois, je ne sais pas encore de quoi mon avenir est fait. C’est la raison pour laquelle je ne tiens pas à m’exprimer, parce que j’ai besoin de temps de réflexion et de tout voir. C’était surtout pour profiter de ce moment, qui était pour moi un moment très, très riche en émotions. Voilà, ce sont toutes ces belles années passées ici, tous ces bons moments qui ont ressurgi, en plus avec la vidéo qui a tourné, donc c’était un moment magique. »