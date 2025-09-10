Officiel : Coup de tonnerre, une légende de l’OM dit stop !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sans club depuis la fin de son contrat à Rennes en juillet dernier, Steve Mandanda a eu plusieurs sollicitations au cours de l’été, mais les a toutes refusées. Joueur le plus capé de l’histoire de l’OM, l’ancien international français, désormais âgé de 40 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière, comme il l’a confié à L’Équipe.

C’était la tendance, mais on ne reverra pas Steve Mandanda sur un terrain. Comme indiqué par Le 10 Sport, le gardien âgé de 40 ans a eu plusieurs sollicitations au cours de l’été, lui qui est libre depuis son départ de Rennes. Celui qui compte 613 apparitions sous les couleurs de l’OM, un record, a finalement décidé de raccrocher les crampons.

Mandanda annonce la fin de sa carrière C’est ce que Steve Mandanda a confié à L’Équipe : « J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui j'arrête. » Selon le quotidien sportif, Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest et Montpellier l’ont contacté, mais l’ancien capitaine emblématique de l’OM a tout refusé.