Officiel : Coup de tonnerre, une légende de l’OM dit stop !

Sans club depuis la fin de son contrat à Rennes en juillet dernier, Steve Mandanda a eu plusieurs sollicitations au cours de l’été, mais les a toutes refusées. Joueur le plus capé de l’histoire de l’OM, l’ancien international français, désormais âgé de 40 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière, comme il l’a confié à L’Équipe.
C’était la tendance, mais on ne reverra pas Steve Mandanda sur un terrain. Comme indiqué par Le 10 Sport, le gardien âgé de 40 ans a eu plusieurs sollicitations au cours de l’été, lui qui est libre depuis son départ de Rennes. Celui qui compte 613 apparitions sous les couleurs de l’OM, un record, a finalement décidé de raccrocher les crampons.
Mandanda annonce la fin de sa carrière
C’est ce que Steve Mandanda a confié à L’Équipe : « J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui j'arrête. » Selon le quotidien sportif, Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest et Montpellier l’ont contacté, mais l’ancien capitaine emblématique de l’OM a tout refusé.
« J'ai eu une grande période de réflexion »
« J'ai eu une grande période de réflexion parce que j'ai eu beaucoup d'appels, mais j'ai dit non à chaque fois », a ajouté Steve Mandanda. Après Blaise Matuidi, Adil Rami et Raphaël Varane, il est le quatrième champion du monde 2018 a arrêté sa carrière, lui qui compte 35 sélections avec l’équipe de France.