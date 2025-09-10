«Le Real m'appelle» : Les regrets de Mbappé au PSG...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sept saisons. Voici le temps passé par Kylian Mbappé au PSG. Cependant, cette aventure aurait pu prendre fin seulement au bout de quatre voire cinq ans. Ce qui équivaut aux deux moments où sa signature au Real Madrid semblait de plus en plus proche. Pour L'Equipe Magazine, il a partagé cette décision difficile à prendre.

Dès lors qu'il s'est révélé aux yeux de l'Europe avec l'AS Monaco en 2016/2017, Kylian Mbappé a tapé dans l'oeil des meilleurs clubs d'Europe. Le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich, Liverpool ou encore Manchester City. Tous ont tenté leur chance pour s'attacher le néo-international français de 18 ans à l'époque. Néanmoins, c'est au PSG qu'il a signé malgré l'offre de 180M€ que le Real Madrid avait soumis à l'AS Monaco.

Mbappé a recalé le Real Madrid qui était pourtant son rêve Lors de son aventure au PSG, Kylian Mbappé a été annoncé avec insistance au Real Madrid à deux reprises, en 2021 où il a été bloqué par sa direction, et un an plus tard avant de prolonger son bail au Paris Saint-Germain à la surprise générale. Finalement, c'est en 2024 en tant qu'agent libre que Mbappé a dit « oui » au club de ses rêves. Un changement de vie qui aurait pu prendre forme bien plus tôt.