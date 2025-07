EXCLU - Mercato : Clap de fin pour Steve Mandanda ?

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le Stade Rennais, Steve Mandanda a reçu plusieurs propositions pour rebondir cet été. Mais selon nos sources, la légende marseillaise devrait raccrocher les crampons.

Avant le dernier match de la saison 2024-2025 entre l’OM et Rennes, au stade Vélodrome, Habib Beye semblait confiant quant à la poursuite de Steve Mandanda vers d’autres cieux : « Je ne pense pas que Steve soit dans une logique d’arrêter sa carrière donc il n’y a pas de jubilé (prévu au Vélodrome). Il n’a pas l’intention de prendre sa retraite ». Deux mois plus tard, les choses semblent différentes. Évoqué sur X par Mohamed Toubache-Ter, Steve Mandanda se prépare à raccrocher. Nos sources confirment que la légende marseillaise a reçu plusieurs propositions, notamment en Ligue 1, mais que chaque piste s’est éteinte. A 40 ans, l’ancien gardien de l’équipe de France, retraité des Bleus depuis 2023, devrait tirer sa révérence cet été. 35 sélections avec le maillot frappé du coq et un titre de champion du monde (2018), 797 matchs en professionnel dont 613 sous les couleurs marseillaises (record en cours). Et les dernières minutes de son immense carrière, comme un symbole, disputées sur la pelouse du Vélodrome…