Une star à l'OM, le fantasme des Marseillais !

L’OM poursuit son mercato estival avec l’ambition de recruter un ailier gauche de haut niveau. Si Igor Paixao semble aujourd’hui la piste la plus chaude, les supporters ont un temps rêvé d’un autre nom : Leroy Sané. Libre cet été, l’international allemand a pourtant préféré s’engager ailleurs, obligeant Marseille à revoir sa copie.

À la recherche d’un ailier gauche pour pallier le départ de Luis Henrique , les dirigeants de l’OM semblent avoir choisi Igor Paixao . L’ailier brésilien du Feyenoord aurait trouvé un accord avec le club phocéen, qui doit maintenant convaincre l’écurie néerlandaise. Un transfert compris entre 30 et 40 M€ est évoqué.

Une piste alléchante...

Cependant, ce n’est pas la première piste explorée par Mehdi Benatia et Pablo Longoria. Le directeur sportif avait annoncé avoir ciblé toutes les stars libres de tout contrat sur le marché des transferts, notamment Leroy Sané. L’attaquant allemand était sans club cet été, et son arrivée sur la Canebière avait fait fantasmer plus d’un à l’OM, comme le rapporte La Provence.