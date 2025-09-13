Dembélé Ballon d'Or : La grande annonce !

Alexis Brunet

Le 22 septembre, la cérémonie du Ballon d’or aura lieu à Paris. La célèbre récompense devrait d’ailleurs revenir à un local, car Ousmane Dembélé est annoncé comme étant le grand favori, devant Lamine Yamal entre autres. Selon Olivier Giroud, l’attaquant du PSG devrait bel et bien s’emparer du prix, tant sa saison a été presque parfaite.

Dans neuf jours très précisément, l’attente sera enfin terminée. Le 22 septembre, on connaîtra officiellement l’identité du nouveau Ballon d’or. Couronné en Ligue des champions la saison dernière, le PSG devrait voir gagner l’un de ses joueurs et un nom ressort avec insistance.

Giroud vote Dembélé ! Grâce à sa très bonne saison individuelle et aux nombreux titres remportés avec le PSG, Ousmane Dembélé fait figure de grand favori pour remporter le Ballon d’or. C’est d’ailleurs l’avis d’Olivier Giroud, qui s’est confié au Média Carré. « Mon Ballon d’Or ? Ousmane (Dembélé), il le mérite. Si c’est pas aujourd’hui… Sa saison est presque parfaite. »