Transfert inespéré : Le coup de génie du PSG !

Pierrick Levallet

Les ultimes heures du mercato ont été animées du côté du PSG. Le club de la capitale s’est activé pour boucler ses derniers dossiers et se débarrasser de ses indésirables. Les Rouge-et-Bleu ont notamment réussi à vendre Carlos Soler à la Real Sociedad. Si le montant de la transaction semble dérisoire (6M€), la formation parisienne a néanmoins pris le soin d’intégrer une clause dans le deal qui pourrait lui rapporter gros d'ici quelques temps.

Le PSG conserve 50% des droits de Carlos Soler Comme le rapporte AS, Carlos Soler souhaitait faire son retour en Liga. Le PSG s’est alors entendu avec la Real Sociedad pour son transfert, à condition que les pensionnaires de la Ligue 1 conservent 50% de ses droits. De ce fait, le PSG récupérerait la moitié du montant d’un futur transfert de l’international espagnol, qui a signé à la Real Sociedad jusqu’en 2030.