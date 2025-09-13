Transfert de dernière minute : Il signe à l'OM en urgence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les dernières heures du mercato ont été très animées à l'OM qui en avait profité pour enrôler quatre joueurs dans la dernière ligne droit du marché des transferts. Le coup le plus marquant concerne évidemment Benjamin Pavard qui s'est une nouvelle fois confié sur sa signature à l'OM après ses grands débuts au Vélodrome.

Au terme d'un mercato très animé, l'OM a surfé sur sa dynamique pour boucler quatre nouvelles signatures le dernier jour avant la fermeture du marché des transferts. Nayef Aguerd, Emerson Palmieri, Matt O'Riley et surtout Benjamin Pavard se sont donc engagés avec le club phocéen dans les derniers instants du mercato. En ce qui concerne le champion du monde 2018, prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat, tout s'est décanté grâce au départ d'Adrien Rabiot qui a soulagé la masse salariale marseillaise. Et alors qu'il a connu des débuts parfaits vendredi soir en marquant contre Lorient (4-0) pour sa grande première au Vélodrome, Benjamin Pavard est revenu sur sa signature qui s'est faite un peu dans l'urgence alors qu'il était à Clairefontaine avec l'équipe de France.

Pavard revient sur sa signature à l'OM « Je me suis bien senti, j’ai dû rapidement me préparer pour venir ici et faire les tests physiques. Mais je me sens bien dans cette équipe, j’ai été bien accueilli par Medhi (Benatia), le président, le coach et les coéquipiers… Marseille est un club mythique, avec de la ferveur, c’était aussi une volonté de me rapprocher de ma famille », a-t-il expliqué au micro de Ligue1+.