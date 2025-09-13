PSG - Dembélé : Le gros changement qui se prépare !

Pierrick Levallet

La trêve internationale a fait des dégâts au PSG. Le club de la capitale a notamment perdu Ousmane Dembélé, sorti sur blessure contre l’Ukraine avec l’équipe de France. L’attaquant de 28 ans devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Les Rouge-et-Bleu prépareraient ainsi du changement pour pallier l’absence du champion du monde 2018.

Le PSG n’a sans doute pas apprécié cette trêve internationale. Le club de la capitale a perdu Désiré Doué et Ousmane Dembélé, sortis sur blessure contre l’Ukraine avec l’équipe de France. Si le premier ne devrait être revenu qu’au bout de trois ou quatre semaines, le constat est plus lourd pour le second. Le champion du monde 2018 va en effet être absent entre six et huit semaines.

La blessure d'Ousmane Dembélé chamboule tout au PSG Le PSG va donc devoir trouver une solution pour pallier l’absence d’Ousmane Dembélé. Comme le rapporte Le Parisien, sa blessure va pousser les Rouge-et-Bleu à modifier la structure de son onze type. Luis Enrique devrait également en profiter pour faire souffler quelques cadres en vue des grandes échéances à venir.