Hakimi - PSG : L’énorme surprise pour son remplaçant ?

Achraf Hakimi, auteur d’une saison exceptionnelle avec 55 matchs disputés, reste un élément clé du PSG. Malgré le risque d’une surcharge physique avec une saison à rallonge et des compétitions internationales, le club parisien a choisi de ne pas recruter de latéral droit supplémentaire. Luis Enrique aurait privilégié une solution interne.

La saison passée a été un véritable marathon pour Achraf Hakimi. L’international marocain, déjà habitué aux compétitions internationales, a enchaîné les matchs sans discontinuer : des Jeux Olympiques de Paris en juillet 2024 à la finale de la Coupe du monde des clubs un an plus tard, il a disputé 55 rencontres sous le maillot du PSG. Cette cadence exceptionnelle a fait de lui un joueur indispensable pour Luis Enrique. Mais pour le PSG, son statut de titulaire indiscutable impose cependant un enjeu : comment préserver sa fraîcheur sur une saison encore plus chargée, marquée par la CAN cet hiver et la Coupe du monde l’été prochain ?

La décision radicale du PSG Malgré ce constat, le PSG a pris la décision de ne pas recruter d'arrière droit cet été. Une décision prise il y a plusieurs mois par Luis Enrique. « Quand on a commencé le Championnat la saison passée, on savait déjà que l'un des postes auquel on n'aurait pas besoin de se renforcer cet été, ce serait celui d'arrière droit » a confié une source au sein du club parisien. Ce vendredi, L’Equipe souligne que Luis Enrique continuera de s’appuyer sur Warren Zaïre-Emery et Joao Neves pour épauler le secteur. Le PSG assume pleinement ce choix, privilégiant la confiance en Hakimi et la formation interne plutôt qu’un recrutement externe, même pour un poste aussi exigeant.