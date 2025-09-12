Achraf Hakimi : Surprise, un joueur du FC Nantes veut le rejoindre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Youssef El Arabi, de retour en Ligue 1 avec le FC Nantes, nourrit de grandes ambitions à 38 ans. Confiant à l’idée de briller sous ses nouvelles couleurs, l’attaquant ouvre la porte à un retour en sélection marocaine à l’approche de la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre – 18 janvier).

Parti à l’étranger en 2011, rejoignant l’Arabie saoudite (Al-Hilal) avant de découvrir l’Espagne (Grenade), puis le Qatar (Al-Duhail), la Grèce (Olympiakos) et Chypre (APOEL Nicosie), Youssef El Arabi a retrouvé la Ligue 1 durant l’été en s’engageant à Nantes pour une saison. A 38 ans, le Marocain se montre ambitieux pour ce nouveau défi.

« Les stats parlent, pour un attaquant, c’est ce qui compte » « Quoi qu’il arrive, je m’étais dit : j’ai commencé en France, je veux finir en France. Ça parlait déjà beaucoup parce que j’ai commencé à Caen, au Stade Malherbe. Je me suis dit que je reviendrai peut-être là-bas. Mais vu la situation du club avec une descente en National, c’était compliqué. Et voilà, quand tu fais bien le job à l’étranger, que tu continues à marquer... Les stats parlent, pour un attaquant, c’est ce qui compte. J’ai eu la chance de revenir ici. Ça fait grave plaisir de retrouver la Ligue 1 après tant d’années à l’étranger », s’est réjoui le Marocain, interrogé par Onze Mondial.