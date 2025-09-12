Achraf Hakimi : Surprise, un joueur du FC Nantes veut le rejoindre !

Youssef El Arabi, de retour en Ligue 1 avec le FC Nantes, nourrit de grandes ambitions à 38 ans. Confiant à l’idée de briller sous ses nouvelles couleurs, l’attaquant ouvre la porte à un retour en sélection marocaine à l’approche de la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre – 18 janvier).
Parti à l’étranger en 2011, rejoignant l’Arabie saoudite (Al-Hilal) avant de découvrir l’Espagne (Grenade), puis le Qatar (Al-Duhail), la Grèce (Olympiakos) et Chypre (APOEL Nicosie), Youssef El Arabi a retrouvé la Ligue 1 durant l’été en s’engageant à Nantes pour une saison. A 38 ans, le Marocain se montre ambitieux pour ce nouveau défi.
« Les stats parlent, pour un attaquant, c’est ce qui compte »
« Quoi qu’il arrive, je m’étais dit : j’ai commencé en France, je veux finir en France. Ça parlait déjà beaucoup parce que j’ai commencé à Caen, au Stade Malherbe. Je me suis dit que je reviendrai peut-être là-bas. Mais vu la situation du club avec une descente en National, c’était compliqué. Et voilà, quand tu fais bien le job à l’étranger, que tu continues à marquer... Les stats parlent, pour un attaquant, c’est ce qui compte. J’ai eu la chance de revenir ici. Ça fait grave plaisir de retrouver la Ligue 1 après tant d’années à l’étranger », s’est réjoui le Marocain, interrogé par Onze Mondial.
« Si on m’appelle, je répondrai présent, comme toujours »
A trois mois du début de la CAN au Maroc, (21 décembre – 18 janvier), Youssef El Arabi a d’ailleurs lancé un appel du pied à Walid Regragui. « En contact avec lui ? Je l’ai été, mais plus maintenant. La CAN ? Franchement, pourquoi pas ? Je ne m’interdis rien. Si on m’appelle, je répondrai présent, comme toujours », a-t-il indiqué. L’attaquant de 38 ans n’a plus joué avec Achraf Hakimi et ses autres coéquipiers marocains depuis mars 2021, et les qualifications pour la Coupe d’Afrique.