Achraf Hakimi : Le PSG en colère, malaise surprise en interne !

À l'approche de la cérémonie du Ballon d'Or, les récentes déclarations ambitieuses d’Achraf Hakimi ont provoqué des tensions avec le Paris Saint-Germain. Depuis, la relation entre les deux parties serait moins idyllique qu’auparavant si l’on en croit les informations divulguées dans les colonnes de L’Équipe ce vendredi.

Plus que quelques jours avant la révélation tant attendue. La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le lundi 22 septembre, et deux joueurs font office de favoris pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles : Ousmane Dembélé (PSG) et Lamine Yamal (FC Barcelone). Mais un autre homme se verrait bien jouer les trouble-fête. « Le Ballon d'Or est un rêve auquel je n'avais jamais pensé, mais je pense que je le mérite aussi », confiait récemment Achraf Hakimi sur Canal+.

Hakimi vise le Ballon d’Or « J'ai fait une saison historique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts de finale, en demi-finales et en finale. En tant que défenseur, c'est plus difficile, estimait le latéral droit du PSG. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre. Les statistiques que j'ai faites cette année (11 buts, 16 passes décisives) ne sont pas celles d'un défenseur normal. Quand un défenseur fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant. » Une sortie qui avait fait grincer des dents au sein du Paris Saint-Germain.