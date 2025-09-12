Tensions dans le vestiaire du PSG : Il répond cash !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’arrivée d’Illia Zabarnyi au PSG a mis en lumière la délicate cohabitation avec Matvey Safonov, déjà présent au club. Alors que l’Ukrainien affichait sa position tranchée sur le conflit en Ukraine, le gardien russe a répondu avec prudence, insistant sur son professionnalisme et sa volonté de se concentrer sur ses performances pour le club.

Recruté cet été par le PSG, Illia Zabarnyi a immédiatement fait parler de lui par sa franchise concernant le conflit en Ukraine et sa relation avec les joueurs russes du club. Arrivant dans un effectif déjà composé de Matvey Safonov, arrivé un an auparavant, l’Ukrainien a pris soin de préciser que ses interactions avec Safonov se limiteraient strictement au cadre professionnel.

Zabarnyi annonce la couleur « Les Russes sont des agresseurs qui tentent de détruire la liberté et l'indépendance de l'Ukraine. Tant que le conflit perdure, je n'entretiens aucune relation personnelle avec les Russes. J'interagirai avec lui (Safonov, ndlr) sur le plan professionnel lors des entraînements et j'exercerai mes fonctions au sein du club. Je soutiens pleinement l'isolement complet du football russe au niveau international » avait confié Zabarnyi.