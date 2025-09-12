PSG - Hakimi : Le plan secret pour éviter le pire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Crucial dans la réussite du PSG, Achraf Hakimi, qui sort d’une saison éreintante, suit un programme d’entraînement personnalisé afin de préserver sa forme et éviter les blessures. Ce plan, alliant sessions du club et travail individuel, vise à renforcer ses performances tout en assurant une récupération optimale et une hygiène de vie stricte.

La saison dernière, le PSG a pu compter sur un Achraf Hakimi en très grande forme pour décrocher le Graal et remporter la Ligue des champions. L’international marocain de 26 ans a disputé 55 rencontres sous le maillot rouge et bleu, faisant de lui l’un des éléments les plus utilisés par Luis Enrique, ne disposant pas d’un autre latéral droit de métier dans l’effectif. Il en sera de même pour ce nouvel exercice, marqué par l’organisation de la CAN cet hiver puis la Coupe du monde l’été prochain.

« Achraf suit un programme d'entraînement structuré » Le risque de blessures est donc important pour Achraf Hakimi, qui fait le maximum en privé pour éviter la catastrophe. « Achraf suit un programme d'entraînement structuré, combinant les séances du club avec des entraînements personnalisés avec son préparateur physique personnel, explique-t-on dans l’entourage du Marocain, rapporté par L’Equipe.