PSG - Hakimi : Le plan secret pour éviter le pire !

Crucial dans la réussite du PSG, Achraf Hakimi, qui sort d’une saison éreintante, suit un programme d’entraînement personnalisé afin de préserver sa forme et éviter les blessures. Ce plan, alliant sessions du club et travail individuel, vise à renforcer ses performances tout en assurant une récupération optimale et une hygiène de vie stricte.
La saison dernière, le PSG a pu compter sur un Achraf Hakimi en très grande forme pour décrocher le Graal et remporter la Ligue des champions. L’international marocain de 26 ans a disputé 55 rencontres sous le maillot rouge et bleu, faisant de lui l’un des éléments les plus utilisés par Luis Enrique, ne disposant pas d’un autre latéral droit de métier dans l’effectif. Il en sera de même pour ce nouvel exercice, marqué par l’organisation de la CAN cet hiver puis la Coupe du monde l’été prochain.
« Achraf suit un programme d'entraînement structuré »
Le risque de blessures est donc important pour Achraf Hakimi, qui fait le maximum en privé pour éviter la catastrophe. « Achraf suit un programme d'entraînement structuré, combinant les séances du club avec des entraînements personnalisés avec son préparateur physique personnel, explique-t-on dans l’entourage du Marocain, rapporté par L’Equipe.
Prévenir les blessures, mais pas que
« L'objectif principal de ce travail complémentaire est non seulement d'améliorer sa vitesse, sa force et son agilité, mais aussi de prévenir les blessures et d'assurer une récupération optimale, poursuit le clan Hakimi. Ce programme comprend aussi une attention particulière à son hygiène de vie : une alimentation équilibrée, un sommeil réparateur et une approche rigoureuse de la récupération sont des éléments clés de sa routine. »