PSG : Une star «au sommet de son art» quitte Paris !

Cet été, le PSG a pris une décision radicale en se séparant de Gianluigi Donnarumma, et en remplaçant l’Italien par le Français Lucas Chevalier. De son côté, « Gigio » a rapidement rebondi en signant en faveur de Manchester City. Selon le Croate Dominik Livakovic, Donnarumma est l’un des meilleurs portiers au monde.

Le mercato estival du PSG n’aura pas été extrêmement animé. Cependant, en décidant de se séparer de Gianluigi Donnarumma, les dirigeants du club de la capitale ont pris une grosse décision. Véritable héros de la campagne parisienne en Ligue des Champions la saison dernière, l’Italien a été contraint de quitter le PSG cet été. Paris a décidé de miser sur Lucas Chevalier, recruté contre 40M€ (hors bonus), dont le profil correspond davantage aux exigences de jeu de Luis Enrique.

Le PSG a éjecté Donnarumma Face à la presse, l’entraîneur du PSG a justifié cette décision : « C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, aucun doute, et il est encore meilleur comme personne. Mais c'est la vie des joueurs de haut niveau, je suis responsable à 100% de cette décision difficile. Cette décision est en rapport avec le profil de gardien dont mon équipe nécessite », confiait ainsi Luis Enrique au mois d’août. Depuis, Donnarumma a su rebondir, et s’est engagé en faveur de Manchester City.