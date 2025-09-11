PSG : Luis Enrique remplacé, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant la trêve internationale, le PSG n'a pas perdu que Désiré Doué et Ousmane Dembélé. En effet, Luis Enrique s'est également lors d'une chute à vélo. Toujours convalescent, le technicien espagnol est donc remplacé par son fidèle adjoint Rafel Pol qui gère les séances d'entraînement. Et c'est également lui qui devrait se présenter en conférence de presse samedi.

La trêve internationale n'aura pas été de tout repos du côté du PSG qui a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour plusieurs semaines, mais ce n'est pas tout. En effet, Luis Enrique s'est également blessé comme l'a récemment confirmé le club de la capitale.

Luis Enrique toujours convalecent « À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule. Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. Le Club communiquera davantage d'informations prochainement », révélait le PSG par le biais d'un communiqué.