«Je suis mort» : Ousmane Dembélé sauvé pas les joueurs du PSG !

La saison dernière, Ousmane Dembélé s'est métamorphosé. Replacé dans l'axe de l'attaque dans un rôle de numéro 9 hybride, l'international français a notamment brillé pour son pressing. Cependant, il salue surtout l'effort collectif et l'aide de ses coéquipiers sans lesquels il serait «mort».

Bien qu'il n'ait pas marqué en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0), Ousmane Dembélé a toutefois impressionné par son pressing incessant sur la défense italienne et surtout sur Yann Sommer. Un travail très important qui a bien évidemment joué un rôle clé dans le succès du PSG. Mais l'international français, fraîchement désigné Onze d'Or, assure qu'il ne pourrait pas y arriver dans ses coéquipiers.

Dembélé se confie sur l'évolution de son jeu « C’est le coach, c'est l'entraîneur qui me demande de ne pas laisser le temps aux défenseurs et aux gardiens de manœuvrer, d’avoir le temps de penser. Je suis constamment en alerte. Surtout quand on n'a pas le ballon, même si la plupart du temps, on a le ballon. Bon, il n'y a pas que moi qui presse. Mes partenaires aussi m'aident beaucoup. Si je fais le pressing tout seul, je suis mort », reconnaît-il dans une interview accordée à Onze Mondial avant de poursuivre.