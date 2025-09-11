L'annonce «historique» dans le vestiaire du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans une nouvelle saison, le PSG essaiera de faire encore mieux, ce qui paraît quasiment impossible. Et pour cause, le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions en 2025, tout en réalisant le triplé grâce aux titres en Ligue 1 et en Coupe de France. Ousmane Dembélé se réjouit donc d'avoir marqué l'histoire.

Qui aurait pu imaginer une telle saison pour le PSG ? En effet, le club de la capitale a enchaîné les trophées sur la scène nationale (Trophée des champions, Coupe de France et Ligue 1) mais également en décrochant sa première Ligue des champions qui s'est suivie d'une victoire en Supercoupe d'Europe. Une saison historique comme le souligne Ousmane Dembélé qui a remporté le Onze d'Or.

Dembélé se réjouit d'avoir marqué l'histoire du PSG « Je fais une bonne carrière. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, surtout durant mes années à l'étranger. C'est ça une carrière de footballeur, il n'y a pas que des beaux moments. J'ai connu des moments compliqués, mais ça m'a beaucoup aidé à me construire en tant que joueur sur le terrain, mais surtout en tant qu’homme. Je suis content de tout ce que j'ai vécu jusqu’à maintenant. Je n’ai que 28 ans, mais si je dois te faire un bilan à l’instant T, je peux te dire que je suis heureux et fier de mon parcours. J’espère ça va continuer comme ça pour moi, car je suis sur une bonne base et tout se passe bien », confie-t-il dans les colonnes de Onze Mondial avant de poursuivre.