Achraf Hakimi : L’annonce en privé qui va faire rêver le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Achraf Hakimi s'apprête à entamer une nouvelle saison intense qui s’achèvera par la Coupe du Monde après une année couronnée de succès avec le Paris Saint-Germain. En privé, l’international marocain de 26 ans se montre motivé pour les défis à venir, ne rechignant pas à reproduire les gros efforts réalisés lors du dernier exercice.

Avec 55 matches au compteur, et des prestations de haute volée, Achraf Hakimi sort d’une saison éreintante avec le PSG, qui a tout raflé à l’exception de la Coupe du monde des clubs, battu en finale. Et cet exercice s’annonce encore très chargé pour le Marocain, qui a rapidement retrouvé le chemin de la compétition à l’image de ses partenaires, et qui se prépare à disputer la CAN et le Mondial.

« Si je dois signer... » Si la crainte d’une blessure existe, Achraf Hakimi est prêt à prendre le risque et se montre déterminé pour les prochaines échéances. « Si je dois signer pour faire une année comme celle qu'on vient de vivre, je le fais sans hésiter », explique le Marocain en privé, rapporté par L’Équipe.