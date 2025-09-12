Blessure de Dembélé : Il annonce du très lourd au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant la trêve internationale, le PSG a perdu Ousmane Dembélé sur blessure. Touché à l’ischio-jambier, l’attaquant français sera absent pendant les deux prochains mois de compétition. Si cela sonne comme un coup dur pour le club parisien, Pierre Sage lui, estime que Luis Enrique dispose de suffisamment de talents pour s’en sortir.

Le PSG privé de deux de ses plus gros atouts offensifs. Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont en effet blessés durant la trêve internationale, et seront absents respectivement quatre et six semaines. Un véritable coup dur pour la formation de Luis Enrique, qui va devoir trouver des solutions avant les prochaines échéances.

Le PSG reçoit Lens Ce dimanche après-midi, le PSG reçoit le RC Lens au Parc des Princes. Avant cette rencontre face au champion d’Europe, Pierre Sage s’est montré élogieux envers Luis Enrique et son travail à Paris. « Je vais le répéter mais le PSG est, pour moi, la meilleure équipe du monde du moment. Elle évolue dans un registre de très forte possession. Elle peut poser des problèmes à tous ses adversaires, car elle est en mesure de s’adapter à tous les systèmes sans intervention de son coach. Les mécanismes sont installés et c’est le travail de Luis Enrique. Les principes sont partagés et acquis par l’ensemble des joueurs. C’est un rouleau compresseur », a confié l’entraîneur lensois en conférence de presse.