Blessure de Dembélé : Il annonce du très lourd au PSG !

Durant la trêve internationale, le PSG a perdu Ousmane Dembélé sur blessure. Touché à l’ischio-jambier, l’attaquant français sera absent pendant les deux prochains mois de compétition. Si cela sonne comme un coup dur pour le club parisien, Pierre Sage lui, estime que Luis Enrique dispose de suffisamment de talents pour s’en sortir.
Le PSG privé de deux de ses plus gros atouts offensifs. Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont en effet blessés durant la trêve internationale, et seront absents respectivement quatre et six semaines. Un véritable coup dur pour la formation de Luis Enrique, qui va devoir trouver des solutions avant les prochaines échéances.
Le PSG reçoit Lens
Ce dimanche après-midi, le PSG reçoit le RC Lens au Parc des Princes. Avant cette rencontre face au champion d’Europe, Pierre Sage s’est montré élogieux envers Luis Enrique et son travail à Paris. « Je vais le répéter mais le PSG est, pour moi, la meilleure équipe du monde du moment. Elle évolue dans un registre de très forte possession. Elle peut poser des problèmes à tous ses adversaires, car elle est en mesure de s’adapter à tous les systèmes sans intervention de son coach. Les mécanismes sont installés et c’est le travail de Luis Enrique. Les principes sont partagés et acquis par l’ensemble des joueurs. C’est un rouleau compresseur », a confié l’entraîneur lensois en conférence de presse.
« Même les remplaçants seraient titulaires dans les dix-sept autres formations »
Pierre Sage a également évoqué l’absence d’Ousmane Dembélé pour ce choc : « Je ne suis jamais satisfait qu’un adversaire soit blessé. Je ne le souhaite jamais à personne et je n’aime pas m’en réjouir. Mais ce qui en ressort, vu la profondeur de leur effectif, c’est que même les remplaçants seraient titulaires dans les dix-sept autres formations de L1. L’abondance de bien ne nuit pas. On en fera encore les frais ce week-end », conclut l’ancien coach lyonnais.