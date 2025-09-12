Hakimi remplacé : Le PSG confirme !

Cet été, le PSG a décidé de ne pas recruter de joueurs au poste de latéral droit laissant Achraf Hakimi comme seul spécialiste dans ce rôle. Par conséquent, Luis Enrique va une nouvelle fois s'appuyer sur Warren Zaïre-Emery et Joao Neves pour faire souffler l'international marocain. Un choix pleinement assumé en interne puisque le club explique que cela implique un changement tactique travaillé en amont.
Cet été, le PSG s'est contenté de recruter trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Par conséquent, aucun latéral droit n'a signé durant le mercato ce qui conforte l'idée qu'Achraf Hakimi va encore faire une saison à rallonge avec les risques de blessures que cela implique.
Zaïre-Emery et Neves, les doublures d'Hakimi
Cependant, le choix est parfaitement assumé par le PSG comme le révèle L'EQUIPE qui assure que le staff parisien n'a jamais changé d'idée sur le fait qu'il n'était pas nécessaire de recruter un nouveau latéral droit. Malgré tout, Achraf Hakimi participant à la CAN cet hiver, il faudra nécessairement le remplacer. Dans cette optique ce sont encore Warren Zaïre-Emery et Joao Neves, deux milieux de terrain de formation, qui seront utilisés dans ce rôle durant la saison.
«On devient plus imprévisibles, ça crée d'autres problèmes à l'adversaire»
Et du côté du PSG on explique très facilement ce choix sur le plan tactique. « Quand Warren (Zaïre-Emery) ou Joao (Neves) jouent à ce poste, ça change la construction. Quand on n'a pas le ballon, on leur demande de défendre sur la droite mais dans les faits, on a une équipe qui a le ballon 70% du temps en moyenne. Et en phase de possession, ils reviennent dans l'entrejeu, ce qui permet de libérer un autre milieu pour apporter de la largeur. On devient plus imprévisibles, ça crée d'autres problèmes à l'adversaire », assure une source au sein du club de la capitale, citée par L'EQUIPE.