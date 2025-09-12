Hakimi remplacé : Le PSG confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a décidé de ne pas recruter de joueurs au poste de latéral droit laissant Achraf Hakimi comme seul spécialiste dans ce rôle. Par conséquent, Luis Enrique va une nouvelle fois s'appuyer sur Warren Zaïre-Emery et Joao Neves pour faire souffler l'international marocain. Un choix pleinement assumé en interne puisque le club explique que cela implique un changement tactique travaillé en amont.

Cet été, le PSG s'est contenté de recruter trois nouveaux joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Par conséquent, aucun latéral droit n'a signé durant le mercato ce qui conforte l'idée qu'Achraf Hakimi va encore faire une saison à rallonge avec les risques de blessures que cela implique.

Zaïre-Emery et Neves, les doublures d'Hakimi Cependant, le choix est parfaitement assumé par le PSG comme le révèle L'EQUIPE qui assure que le staff parisien n'a jamais changé d'idée sur le fait qu'il n'était pas nécessaire de recruter un nouveau latéral droit. Malgré tout, Achraf Hakimi participant à la CAN cet hiver, il faudra nécessairement le remplacer. Dans cette optique ce sont encore Warren Zaïre-Emery et Joao Neves, deux milieux de terrain de formation, qui seront utilisés dans ce rôle durant la saison.