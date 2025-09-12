Désiré Doué : Panique au PSG !

Pierrick Levallet

La trêve internationale a fait des dégâts au PSG. Le club de la capitale sera privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour les semaines à venir. Ce dernier pourrait toutefois faire son retour juste à temps pour le choc contre le FC Barcelone, même si la situation suscite une vive inquiétude chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG a subi un terrible coup dur pendant la trêve internationale. Le club de la capitale a en effet perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué, sortis sur blessure contre l’Ukraine avec l’équipe de France. Le premier devrait être absent entre six et huit semaines. Le deuxième, en revanche, ne devrait avoir besoin que de trois ou quatre semaines de repos.

Désiré Doué revenu juste à temps pour Barcelone ? Comme le rapporte Le Parisien, Désiré Doué pourrait ainsi faire son retour contre l’AJ Auxerre le 27 septembre en Ligue 1, à condition que tout se passe bien au niveau des soins pour son mollet droit. Si tel est le cas, le prodige de 20 ans pourrait être rétabli juste à temps pour le choc face au FC Barcelone en Ligue des champions (1er octobre).