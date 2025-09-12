Dembélé - Doué : Une grosse victoire annoncée au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir constaté les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé en équipe de France, le PSG, furieux, a décidé de publier un communiqué réclamant plus de coordination entre les clubs et les sélections à propos de la gestion des joueurs. Alors qu’une réunion a eu lieu à ce sujet, le club parisien a obtenu gain de cause.

Un choc pour le PSG. La semaine dernière, le club parisien a vu deux de ses meilleurs joueurs se blesser en sélection avec Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Respectivement absents pour quatre et six semaines, les deux attaquants français vont manquer à Luis Enrique. Furieux de la gestion de ses deux joueurs par Didier Deschamps et son staff, le club de la capitale avait alors publié un communiqué officiel réclamant plus de communication entre clubs et sélection afin d’éviter ce genre de scénario à l’avenir.

Le PSG demande plus de coordination entre les clubs et les sélections « Le Paris Saint-Germain qui tient à réaffirmer son attachement à la mission fédérale et à l’Équipe de France dont le rayonnement constitue un objectif pleinement partagé, souhaite que ces événements regrettables ouvrent la voie à la mise en place d’un nouveau cadre formalisé de coordination médicale, garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux des clubs et de la sélection ainsi qu’au respect d’un principe de précaution renforcé dans la convocation et l’utilisation des joueurs, notamment lorsqu’ils présentent une pathologie en cours de traitement », pouvait-on lire au sein de ce dernier.