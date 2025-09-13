L'OL dit oui : Un champion du monde arrive à Lyon pour lâcher une grande annonce !

Engagé dans une profonde restructuration de son effectif, l'OL est obligé de tenter certains coups à l'image du retour de Rachid Ghezzal. Dans cette optique, Samuel Umtiti a été aperçu à Lyon ces dernières heures. Cependant, le champion du monde 2018 ne reviendra pas dans son club formateur. Il prépare même l'annonce de sa retraite.
Passé proche de la relégation en Ligue 2 à cause de la gestion de John Textor, l'OL s'est finalement maintenu in extremis, mais a du mener un mercato au rabais en ciblant les jolis coups. Le dernier en date concerne la signature de Rachid Ghezzal. Libre de tout contrat, il fait son retour au sein de son club formateur.
Umtiti aperçu à Lyon...
C'est également ce qui aurait pu se produire avec Samuel Umtiti. Sans contrat depuis la fin de son bail au LOSC, le champion du monde 2028 a été aperçu au centre d'entraînement de l'OL ces derniers jours. De quoi susciter des rumeurs concernant un possible retour dans son club formateur.
... pour annoncer sa retraite !
Mais RMC Sport met déjà fin aux spéculations. En effet, le média assure que si Samuel Umtiti était présent à Lyon, c'est pour annoncer sa retraite. L'ancien défenseur du FC Barcelone aurait effectivement demandé l'accès aux infrastructures de son club formateur pour y tourner une vidéo personnelle. La demande a été acceptée par l'OL. Samuel Umtiti devrait donc officialiser sa retraite par le biais de cette vidéo. A seulement 31 ans.