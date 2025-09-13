L'OL dit oui : Un champion du monde arrive à Lyon pour lâcher une grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Engagé dans une profonde restructuration de son effectif, l'OL est obligé de tenter certains coups à l'image du retour de Rachid Ghezzal. Dans cette optique, Samuel Umtiti a été aperçu à Lyon ces dernières heures. Cependant, le champion du monde 2018 ne reviendra pas dans son club formateur. Il prépare même l'annonce de sa retraite.

Passé proche de la relégation en Ligue 2 à cause de la gestion de John Textor, l'OL s'est finalement maintenu in extremis, mais a du mener un mercato au rabais en ciblant les jolis coups. Le dernier en date concerne la signature de Rachid Ghezzal. Libre de tout contrat, il fait son retour au sein de son club formateur.

Umtiti aperçu à Lyon... C'est également ce qui aurait pu se produire avec Samuel Umtiti. Sans contrat depuis la fin de son bail au LOSC, le champion du monde 2028 a été aperçu au centre d'entraînement de l'OL ces derniers jours. De quoi susciter des rumeurs concernant un possible retour dans son club formateur.