Karim Benzema : Le choc en retour de boîte de nuit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plusieurs profils issus de la génération 1987 ont longtemps été présentés comme très prometteurs pour le football français tels que Jérémy Ménez, Hatem Ben Arfa, Samir Nasri ou encore Karim Benzema, et seul le dernier a réussi une carrière au plus haut niveau européen avec plusieurs succès en Ligue des Champions. Ménez livre le secret de cette réussite de Benzema.

Sacré Ballon d'Or en 2022 et vainqueur de cinq Ligue des Champions avec le Real Madrid, Karim Benzema affiche incontestablement l'un des plus beau palmarès du football français. Le buteur tricolore de 37 ans est d'ailleurs le seul de toute la génération 87 si prometteuse (Samir Nasri, Jérémy Ménez, Hatem Ben Arfa...) à avoir confirmé au plus haut niveau et de manière durable. Il faut dire que son hygiène de vie en a choqué plus d'un...

« Il a toujours donné plus que nous » Interrogé au micro de Canal +, Jérémy Ménez affirme que Karim Benzema avait une force de travail bien plus importante que lui en dehors des matchs et des entraînements : « Il en a voulu plus que nous, il il travaillait beaucoup plus que nous aussi. A un moment donné, il n’y a pas de secret. Moi je sais que ma limite c’était de moins travailler que les autres, et mon poste à un moment donné a pu poser problème aussi. Karim c’était un bosseur, et il a toujours donné plus que nous », annonce l'ancien attaquant du PSG.