Scandale sur les joueurs noirs : Pierre Ménès répond à un chroniqueur et l'insulte !

Il y a quelques jours, Pierre Ménès a tenu des propos qui ont suscité la polémique. L’ancien consultant de Canal+ est accusé de racisme après avoir raconté l’expérience footballistique de son fils et avoir fait un parallèle douteux avec l’équipe de France. Depuis, les réactions s’enchaînent contre le journaliste. Pierre Ménès a donc répondu sèchement à un chroniqueur qui l’a clashé récemment.

Depuis quelques jours, Pierre Ménès est au coeur d’un véritable scandale. Invité de TV Liberté, l’ancien consultant de Canal+ a tenu des propos qui ont suscité la polémique. « Mon fils me dit “ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon, et ils ne prennent pas la douche avec moi”. [...] Je suis désolé de le dire, c’était la vérité, dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs. C’est la réalité du football en Île-de-France, et du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d’honneur en région parisienne, vous verrez qu’il y a en général un blanc sur le terrain. Il est gardien de but ou arrière droit. Et regardez l’équipe de France, aujourd’hui il y a onze Noirs » a pesté le journaliste.

«C’est de la propagande à la haine et au racisme» Depuis, les réactions s’enchaînent quant aux propos tenus par Pierre Ménès. Le chroniqueur belge Stéphane Pauwels s’est notamment indigné. « Les propos tenus par Pierre Ménès, en France… que tous les jours de l’équipe de France sont des noirs, que son gosse recevait pas le ballon parce qu’il jouait avec des joueurs du Maghreb, des blacks, alors qu’il dit lui-même que son fils était mauvais. Il va peut-être falloir se poser des questions. Déjà, c’est honteux de parler de son gosse comme ça. Je trouve ça lamentable. [...] Ce qu’il fait, c’est tellement scandaleux. Ce sont des raccourcis et je trouve que c’est de la propagande à la haine et au racisme. C’est gratuit ce qu’il fait. C’est nul, mais c’est un habitué » a-t-il lancé sur les réseaux sociaux.