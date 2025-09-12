Mbappé - Dembélé : L'improbable punchline à l'Elysée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nommé par Emmanuel Macron à Matignon, Sébastien Lecornu a été au centre d’un curieux parallèle footballistique. Un proche du président a comparé sa trajectoire à celle d’Ousmane Dembélé face à Kylian Mbappé, en expliquant que « c’est finalement Dembélé qui aura le Ballon d’Or en premier ». Le joueur du Real Madrid représentait Gérald Darmanin, candidat au poste.

La nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, officialisée le mardi 9 septembre, a mis un terme à plusieurs jours de spéculations autour de l’identité du futur locataire de Matignon. Avant son arrivée, de nombreux noms avaient circulé dans les cercles politiques et médiatiques, notamment celui de Gérald Darmanin.

Darmanin et Lecornu, c’est Mbappé et Dembélé » C’est dans ce contexte de rivalités feutrées qu’une phrase, glissée par un mystérieux proche du président, a attiré l’attention. « Darmanin et Lecornu, c’est Mbappé et Dembélé. Finalement, c’est Dembélé qui aura le Ballon d’Or en premier » a déclaré un très proche d'Emmanuel Macron dans des propos rapportés par La Dépêche.