Mbappé - Dembélé : L'improbable punchline à l'Elysée !

Nommé par Emmanuel Macron à Matignon, Sébastien Lecornu a été au centre d’un curieux parallèle footballistique. Un proche du président a comparé sa trajectoire à celle d’Ousmane Dembélé face à Kylian Mbappé, en expliquant que « c’est finalement Dembélé qui aura le Ballon d’Or en premier ». Le joueur du Real Madrid représentait Gérald Darmanin, candidat au poste.
La nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, officialisée le mardi 9 septembre, a mis un terme à plusieurs jours de spéculations autour de l’identité du futur locataire de Matignon. Avant son arrivée, de nombreux noms avaient circulé dans les cercles politiques et médiatiques, notamment celui de Gérald Darmanin.
Darmanin et Lecornu, c’est Mbappé et Dembélé »
C’est dans ce contexte de rivalités feutrées qu’une phrase, glissée par un mystérieux proche du président, a attiré l’attention. « Darmanin et Lecornu, c’est Mbappé et Dembélé. Finalement, c’est Dembélé qui aura le Ballon d’Or en premier » a déclaré un très proche d'Emmanuel Macron dans des propos rapportés par La Dépêche.
Une comparaison osée
Appliquée au champ politique, l’analogie illustre parfaitement le duel feutré entre Darmanin et Lecornu : le premier était présenté comme l’héritier naturel de Matignon, tandis que le second a fini par s’imposer en décrochant le poste le plus convoité.