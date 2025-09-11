«Ce sont des gamins noirs et arabes...» : Pierre Ménès en remet une couche !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre Ménès suscite à nouveau la controverse avec ses propos tenus sur TVLibertés, évoquant le passage de son fils au sein du club de Torcy. Malgré les réactions virulentes, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club persiste et défend fermement ses propos, répétant que des « gamins noirs et arabes » ont bien « rejeté » son enfant.

Une fois encore, Pierre Ménès s’est retrouvé au cœur d’une tempête médiatique. Absent des écrans depuis 2021 suite aux accusations de comportements sexistes et d'agressions sexuelles, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club fait aujourd’hui polémique pour ses déclarations sur le plateau de TVLibertés, relatant l’histoire de son fils, désireux de quitter le club de Torcy à l’âge de onze ans en raison de l’attitude de ses coéquipiers. « Il me dit: ‘ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon et ils ne prennent pas la douche avec moi, je me casse’. Évidemment – je suis désolé de le dire parce que c’était la vérité – dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des noirs », avait lancé Pierre Ménès, évoquant alors la « réalité du football » : « Si vous allez voir un match de Division d’honneur en région parisienne, vous verrez en général qu’il y a un blanc sur le terrain et il est gardien de but ou arrière droit. Regardez l’équipe de France. Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs. »

« Je ne retire pas une virgule » Malgré les critiques, Pierre Ménès persiste et signe. « J’ai dit ce que j’avais à dire à ce sujet. Je ne retire pas une virgule à ce que j’ai dit, mais vraiment pas, affirmait-il cette semaine sur sa chaîne YouTube. Ceux qui me connaissent savent que quand j’ai tort, je le reconnais volontiers, mais là j’ai dit ce que je pense, ce que j’avais ressenti à l’époque avec l’histoire de mon fils ». Et sur le réseau social X, l’ancienne vedette de Canal+ en a rajouté une couche.