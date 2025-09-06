«Pierre Ménès est raciste» : Le clash avec la France Insoumise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre Ménès fait face à une nouvelle polémique après avoir partagé sur la chaîne YouTube TVLibertés l’expérience difficile vécue il y a quelques années par son fils, alors âgé de 11 ans, au club de Torcy. La députée insoumise Ersilia Soudais a accusé l’ancien chroniqueur de Canal+ de racisme, ce dernier lui répondant sur le réseau social X.

Pierre Ménès se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique après ses propos tenus sur la chaîne YouTube d’extrême-droite TVLibertés, décrivant sa « réalité du football » au moment d’évoquer une anecdote vécue par son fils du côté de l’US Torcy. « Au bout de trois entraînements, mon fils dit: ‘je n’y vais plus’. Il avait 11 ans et me dit: ‘ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon et ils ne prennent pas la douche avec moi, je me casse’. Évidemment – je suis désolé de le dire parce que c’était la vérité – dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des noirs », a expliqué l’ancien chroniqueur du Canal Football Club, ajoutant : « Si vous allez voir un match de Division d’honneur en région parisienne, vous verrez en général qu’il y a un blanc sur le terrain et il est gardien de but ou arrière droit. Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs ».

Ersilia Soudais saisit la procureure de la République Après avoir eu vent de ces déclarations, la députée insoumise Ersilia Soudais a annoncé sur son compte X son intention de saisir la procureure de la République. « En plus d'être un agresseur sexuel, Pierre Ménès est raciste. Étrangement, il ne réserve ses propos honteux qu'aux plateaux télé. Allez dire ça en face des joueurs ! », a-t-elle écrit, partageant le courrier envoyé à la procureure de la République, sollicitée afin de « prendre toutes les dispositions nécessaires pour établir les faits de diffamation raciste et les porter à la justice ». Pierre Ménès lui a répondu sur le réseau social.