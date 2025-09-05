«P*tain de donneur de leçon» : Accusé de racisme, Pierre Ménès craque et attaque un journaliste

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La dernière sortie de Pierre Ménès fait polémique, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club étant accusé de racisme sur les réseaux sociaux après avoir déploré le manque de joueurs blancs dans le football. Sur X, le journaliste Julien Froment n’a pas hésité à interpeller l’ancien acolyte de Hervé Mathoux.

Pierre Ménès se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique après ses déclarations sur la chaîne YouTube d'extrême droite TVLibertés au moment d’évoquer une anecdote personnelle concernant son fils. « J’avais eu envie de mettre au foot. Alors que très franchement, il n’avait aucune aptitude pour ça… Il faut dire les choses comme elles sont: il était même profondément nul. Après, il s’est mis au basket et il était beaucoup plus doué, a commencé l’ancien chroniqueur du Canal Football Club. Je l’ai mis à Torcy, club très connu d’Ile-de-France qui a formé des joueurs pros comme Mourad Meghni. Et au bout de trois entraînements, mon fils dit: ‘je n’y vais plus’. Il avait 11 ans et me dit: ‘ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon et ils ne prennent pas la douche avec moi, je me casse’. Évidemment – je suis désolé de le dire parce que c’était la vérité – dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des noirs ».

« En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs » « C’est la réalité du football en Île-de-France mais du football français aussi, a ajouté Pierre Ménès. Si vous allez voir un match de Division d’honneur en région parisienne, vous verrez en général qu’il y a un blanc sur le terrain et il est gardien de but ou arrière droit. Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs ». De quoi susciter une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.