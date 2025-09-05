«P*tain de donneur de leçon» : Accusé de racisme, Pierre Ménès craque et attaque un journaliste

La dernière sortie de Pierre Ménès fait polémique, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club étant accusé de racisme sur les réseaux sociaux après avoir déploré le manque de joueurs blancs dans le football. Sur X, le journaliste Julien Froment n’a pas hésité à interpeller l’ancien acolyte de Hervé Mathoux.
Pierre Ménès se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique après ses déclarations sur la chaîne YouTube d'extrême droite TVLibertés au moment d’évoquer une anecdote personnelle concernant son fils. « J’avais eu envie de mettre au foot. Alors que très franchement, il n’avait aucune aptitude pour ça… Il faut dire les choses comme elles sont: il était même profondément nul. Après, il s’est mis au basket et il était beaucoup plus doué, a commencé l’ancien chroniqueur du Canal Football Club. Je l’ai mis à Torcy, club très connu d’Ile-de-France qui a formé des joueurs pros comme Mourad Meghni. Et au bout de trois entraînements, mon fils dit: ‘je n’y vais plus’. Il avait 11 ans et me dit: ‘ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon et ils ne prennent pas la douche avec moi, je me casse’. Évidemment – je suis désolé de le dire parce que c’était la vérité – dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des noirs ».
« En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs »
« C’est la réalité du football en Île-de-France mais du football français aussi, a ajouté Pierre Ménès. Si vous allez voir un match de Division d’honneur en région parisienne, vous verrez en général qu’il y a un blanc sur le terrain et il est gardien de but ou arrière droit. Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs ». De quoi susciter une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.
Le clash sur X
Julien Froment a notamment réagi sur X. « Je ne sais pas si le plus gênant, ce ne sont pas les gens qui applaudissent de tels propos », a écrit le journaliste de France Info, précisant avoir joué « 20 ans au foot, en banlieue, dans le 77, et avec des camarades français de toutes origines », sans rencontrer le moindre « problème ». Une réponse qui n’a pas échappé à Pierre Ménès. « Oui mais tu es un être supérieur c’est bien connu », a répliqué l’ancien journaliste de L’Équipe. « Non, je ne vise pas mes camarades selon leur couleur de peau, origines, a alors répondu Julien Froment. Et pourtant, je ne devais pas être un meilleur footballeur que votre fils, j'ai joué en district, le plus bas échelon. Mais si vous ne voyez pas le problème, c'est que vous faites partie du problème. » Et Pierre Ménès de surenchérir : « P*tain de donneur de leçon permanent ». Ce a quoi Julien Froment a répondu : « Venant de vous, c'est un compliment, vu qu'en matière de leçon, vous en avez donné pas mal durant votre carrière ». « En même temps tu travailles à Radio France comment être étonné, a rétorqué Ménès. Faut bien être dans le sens du vent ».