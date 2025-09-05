Lionel Messi : Kylian Mbappé annule les retrouvailles, la grande annonce !

Pierrick Levallet

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé semble avoir enfin pris toute la dimension de son brassard. L’attaquant du Real Madrid sait que de grosses responsabilités pèsent sur ses épaules. Le natif de Bondy a notamment convaincu les dirigeants de la FFF d’annuler un projet de match contre l’Argentine de Lionel Messi en mars 2024.

Kylian Mbappé a retrouvé ses fonctions de capitaine de l’équipe de France en ce mois de septembre. Les Bleus affrontent l’Ukraine ce vendredi soir et recevront l’Islande le 9 septembre prochain. L’attaquant du Real Madrid semble d’ailleurs avoir évolué dans ce rôle de leader de la sélection, afin d’éviter de reproduire les erreurs du passé.

Mbappé fait annuler les retrouvailles avec l'Argentine de Messi Kylian Mbappé a notamment pris conscience des grandes responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Comme le rapporte L’Equipe, le champion du monde 2018 a par exemple fait comprendre aux dirigeants de la FFF qu’un match lucratif contre l’Argentine en mars 2024 - à une dizaine d’heures de vol de Paris - comportait des risques pour les joueurs.