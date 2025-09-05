Zidane de retour, il prend déjà une grosse décision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sauf énorme surprise, Zinédine Zidane devrait devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Le Ballon d’Or 1998 devrait prendre la succession de Didier Deschamps, mais en attendant, ce dernier ne souhaite pas trop interférer avec les Bleus à l’orée d’une grosse compétition comme la Coupe du monde.

Depuis quelques mois et la fameuse annonce de Didier Deschamps, un nom est sur toutes les lèvres au niveau du football français : celui de Zinédine Zidane. Alors que Deschamps quittera les Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026, l’ancienne gloire est pressentie pour succéder à son ancien coéquipier.

Zidane bientôt sélectionneur des Bleus ? Icône absolue du football mondial, Zidane n’a jamais caché son envie de débarquer un jour à la tête de l’équipe de France. Le Français n’a plus entraîné depuis 2021 et son deuxième passage au Real Madrid, mais souhaite saisir cette opportunité de reprendre le flambeau en sélection.