Zidane de retour, il prend déjà une grosse décision !

Sauf énorme surprise, Zinédine Zidane devrait devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Le Ballon d’Or 1998 devrait prendre la succession de Didier Deschamps, mais en attendant, ce dernier ne souhaite pas trop interférer avec les Bleus à l’orée d’une grosse compétition comme la Coupe du monde.
Depuis quelques mois et la fameuse annonce de Didier Deschamps, un nom est sur toutes les lèvres au niveau du football français : celui de Zinédine Zidane. Alors que Deschamps quittera les Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026, l’ancienne gloire est pressentie pour succéder à son ancien coéquipier.
Zidane bientôt sélectionneur des Bleus ?
Icône absolue du football mondial, Zidane n’a jamais caché son envie de débarquer un jour à la tête de l’équipe de France. Le Français n’a plus entraîné depuis 2021 et son deuxième passage au Real Madrid, mais souhaite saisir cette opportunité de reprendre le flambeau en sélection.
La légende ne veut pas polluer l’espace médiatique
« Il y a un entraîneur aux commandes, il y a une équipe, il faut respecter tout ça, et c’est ce qu’on fait. J’ai toujours respecté le football et les gens, donc ce n’est pas vraiment le bon moment. Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l’occasion se présente… », rappelait néanmoins Zidane il y a quelques mois à propos de son probable futur mandat. Comme l’indique le Parisien, l’ancien numéro 10 ne veut pas trop se faire remarquer vis-à-vis de l’équipe de France alors que les Bleus sont désormais focalisés sur la Coupe du monde 2026.