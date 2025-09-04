Zidane à l’OM, c’est le «choc» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pur produit du centre de formation de l’OM, Samir Nasri a crevé l’écran très jeune. Un talent exceptionnel qui a rapidement été comparé à Zinedine Zidane étant donné les origines de chacun. Forcément, ça en disait long sur le crack qu’était Nasri, mais voilà que cette étiquette n’était pas forcément facile à porter.

Natif de Marseille, Zinedine Zidane n’a jamais porté les couleurs de l’OM. En revanche, Samir Nasri a lui bel et bien joué avec le club phocéen, où il a été formé. Un talent qui a enflammé très vite les supporters de l’OM. C’est alors que les comparaisons ont rapidement fusé entre Nasri et Zidane.

« Cette comparaison avec Zidane, c’est vrai que ça nous a fait un choc » A l’occasion du documentaire de Canal+, Rebelle, consacré à Samir Nasri, il est question de cette comparaison avec Zinedine Zidane quand il était à l’OM. On peut alors entendre Sonia Nasri, soeur du Marseillais, dire : « La comparaison, elle était, entre guillemets, logique. Petit Algérien de Marseille ». Frère du désormais consultant, Walid Nasri a lui confié : « Cette comparaison avec Zidane, c’est vrai que ça nous a fait un choc. On parle de la légende ultime ».