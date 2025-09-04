Zidane à l’OM, c’est le «choc» !

Pur produit du centre de formation de l’OM, Samir Nasri a crevé l’écran très jeune. Un talent exceptionnel qui a rapidement été comparé à Zinedine Zidane étant donné les origines de chacun. Forcément, ça en disait long sur le crack qu’était Nasri, mais voilà que cette étiquette n’était pas forcément facile à porter.
Natif de Marseille, Zinedine Zidane n’a jamais porté les couleurs de l’OM. En revanche, Samir Nasri a lui bel et bien joué avec le club phocéen, où il a été formé. Un talent qui a enflammé très vite les supporters de l’OM. C’est alors que les comparaisons ont rapidement fusé entre Nasri et Zidane.
« Cette comparaison avec Zidane, c’est vrai que ça nous a fait un choc »
A l’occasion du documentaire de Canal+, Rebelle, consacré à Samir Nasri, il est question de cette comparaison avec Zinedine Zidane quand il était à l’OM. On peut alors entendre Sonia Nasri, soeur du Marseillais, dire : « La comparaison, elle était, entre guillemets, logique. Petit Algérien de Marseille ». Frère du désormais consultant, Walid Nasri a lui confié : « Cette comparaison avec Zidane, c’est vrai que ça nous a fait un choc. On parle de la légende ultime ».
« C’est trop de pression »
De son côté, Samir Nasri a fait savoir à propos de cette comparaison avec Zinedine Zidane : « Au début, c’est flatteur quand tu es jeune le parallèle. Après, c’est trop de pression ». Un poids d’ailleurs confirmé par Djibril Cissé, qui a joué avec Nasri à l’OM : « Etre comparé potentiellement au meilleur joueur de l’histoire français, il y a un poids qui est très lourd et ça, il faut qu’il le porte. Toi, tu n’as rien demandé ».