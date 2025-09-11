Une star du PSG prête à dire stop, le gros coup de bluff !

Alexis Brunet

La saison dernière, Ousmane Dembélé s’est révélé comme l’atout numéro un du PSG, si bien qu’il est aujourd’hui le favori pour le Ballon d’or. Un bel achèvement, surtout que l’attaquant aurait pu arrêter très tôt sa carrière, mais il a finalement révélé que cela n’était qu’un coup de bluff.

En attendant la cérémonie du Ballon d’or qui rendra son verdict le 22 septembre prochain, Ousmane Dembélé a déjà mis la main sur un prix individuel. L’attaquant du PSG vient d’être nommé Onze d’Or 2025, en devançant Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

« C’était juste du bluff… » Interrogé par Onze Mondial, Ousmane Dembélé s’est dit ravi de cette nouvelle récompense. Le joueur du PSG est également revenu sur un moment au tout début de sa carrière où il avait menacé de tout arrêter, mais selon lui cela était tout simplement du bluff. « (Rires) C’était des menaces en l'air, ça. C’était juste des menaces en l’air. C’est vrai que j’avais dit ça. Tu sais, j’ai eu beaucoup de périodes comme ça. Je disais ça, mais sans vraiment le penser. Mais non, quand même, je n'allais pas arrêter le foot. J’étais avec les jeunes du Stade Rennais et pour avoir ma chance avec les pros, j’avais dit ça. J’avais tout simplement envie de connaître le monde professionnel, c’était juste du bluff… »