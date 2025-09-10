Kylian Mbappé : Le dilemme impossible au PSG !

Alexis Brunet

Dans 12 jours maintenant, on connaîtra officiellement le nom du nouveau Ballon d’or. Cette année, le grand favori se nomme Ousmane Dembélé, toutefois il pourrait être devancé par l’un de ses coéquipiers. En effet, Achraf Hakimi a également de sérieux arguments et pour Kylian Mbappé il est trop difficile de départager ses deux anciens coéquipiers.

Comme en 2022, le Ballon d’or pourrait bien revenir à un Français cette année. En effet, Ousmane Dembélé pourrait devenir le successeur de Karim Benzema grâce à sa saison exceptionnelle avec le PSG. Le numéro dix parisien a remporté de nombreux trophées, dont la Ligue des champions, mais il a également été le meilleur buteur du club de la capitale tout en n'oubliant pas de faire les efforts défensifs.

Dembélé doit se méfier d’Achraf Hakimi Ousmane Dembélé est le favori pour le Ballon d’or, mais un autre joueur du PSG pourrait bien rafler la mise. En effet, Achraf Hakimi pourrait également mettre la main sur la prestigieuse récompense individuelle, lui qui s’est imposé cette saison comme le meilleur latéral droit du monde tout en inscrivant 11 buts et en délivrant 16 passes décisives.