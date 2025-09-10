PSG : Riolo réclame le départ d’un joueur en urgence

Lucas et Theo Hernandez, doublures chez les Bleus, ont connu un été décisif. Tandis que Lucas reste déterminé à s’imposer au PSG, Theo a choisi l’exil en Arabie saoudite. Leur statut dans l’équipe nationale reste incertain, et Daniel Riolo n’hésite pas à remettre en question leur niveau international et leur présence dans le groupe.
Lucas et Theo Hernandez, deux piliers potentiels du côté gauche pour l’équipe de France, traversent des périodes contrastées. Lucas, au PSG, entend profiter de la prochaine saison pour s’imposer et bouleverser la hiérarchie sur son flanc. Mais depuis sa terrible blessure au genou, le joueur n'est que l'ombre de lui même.
Les deux frères en difficulté
De son côté, Theo a choisi un chemin différent, quittant l’Europe pour s’exiler en Arabie saoudite. Ce choix, motivé par un contrat attractif, éloigne le latéral du rythme de la Ligue des champions et des grands rendez-vous européens, ce qui peut influencer sa préparation physique et sa compétitivité internationale.
Le départ des Hernandez est réclamé
Pour les deux frères, l’objectif reste la Coupe du monde 2026. Mais pour Daniel Riolo, Lucas et Théo Hernandez ne sont plus au niveau. « Les deux Hernandez n’ont plus le niveau international ? Mais évidemment. C’est incroyable qu’ils soient dans le groupe déjà » a-t-il lâché sur RMC.