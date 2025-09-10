Le PSG menacé - «Ça me revient de droit» : Mbappé a ménagé son ex, c'est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un litige financier de 55M€ oppose le clan Kylian Mbappé au PSG. Un montant qui équivaut à trois mois de salaires et des primes que le Paris Saint-Germain s'est refusé à transférer au capitaine de l'équipe de France à la fin de son aventure de sept saisons avant son départ au Real Madrid. Initialement, Mbappé n'a rien demandé, ne souhaitant pas instaurer une atmosphère délétère, mais a fini par dire stop à la longue.

A compter du mois de février 2024 et de l'annonce de Kylian Mbappé au président Nasser Al-Khelaïfi concernant son départ du PSG, tout a basculé. Luis Enrique a commencé à moins le faire jouer afin de se préparer à la vie sans le meilleur buteur de l'histoire du club la saison d'après et en interne, le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas lui verses ses salaires d'avril, mai et juin 2024 ainsi que diverses primes. De quoi faire grimper le montant total de l'addition à 55M€. En août 2024, après son départ pour le Real Madrid, Mbappé passait à l'attaque.

«Je n'ai rien contre le PSG, j'aime ce club, j'y ai des amis. Mais c'est le seul moyen pour récupérer mon dû» Plus d'une année plus tard et malgré des déclarations claires en conférence de presse par ses quatre avocats en avril dernier concernant une gelée des 55M€ sur les comptes du PSG, cette histoire n'est pas encore réglée. En interview avec L'Equipe Magazine, Kylian Mbappé s'est exprimé sans détour à ce sujet estimant ne réclamer que son dû. « Ça me revient de droit, c'est le droit du travail. De par la procédure, ça a donné l'impression que je voulais du mal au PSG. J'ai signé un contrat de travail. Je voulais juste être payé. Je n'ai rien contre le PSG, j'aime ce club, j'y ai des amis. Mais c'est le seul moyen pour récupérer mon dû, quelque chose que j'ai mérité de la sueur de mon front. Que tu le veuilles ou non, c'est quand même un travail ».