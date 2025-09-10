Mbappé amoureux : La relation secrète dévoilée au grand jour

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé ne s'est jamais déclaré en couple depuis le début de sa vie professionnelle, étant friand de garder sa vie privée pour lui et ses proches. Cependant, l'attaquant du Real Madrid a déjà été amoureux comme révélé l'année dernière à Clique et confirmé par sa mère d'une manière assez cocasse. Explications.

« Dans le passé, j'ai déjà été amoureux. J'espère que je vais l'être encore (rires) ». Voici le message communiqué par Kylian Mbappé pendant son échange avec Mouloud Achour l'année dernière. Le capitaine de l'équipe de France a toujours gardé sa vie sentimentale à l'abri des caméras, mais a avoué être déjà tombé sous le charme d'une femme par le passé.

«Il allait chez le père d'une copine pour regarder les matches du Portugal et supporter Ronaldo» Et il se trouve que ce ne fut pas si lointain que ça. En interview avec L'Equipe Magazine, Fayza Lamari a fait une révélation surprenante sur la vie amoureuse de son fils. « Ses idoles ? Il a commencé par Zidane. Dès l'âge de 4 ans. Ensuite, il y a eu CR7 quand il est arrivé à Manchester, puis au Real. Puis il y a eu Robinho, Ronaldinho... Concernant Cristiano... Kylian était Portugais dans sa tête. Pour lui, il était Portugais. Il allait chez le père d'une copine pour regarder les matches du Portugal et supporter Ronaldo. (Elle rit.) Il était amoureux ».