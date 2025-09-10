Polémique à Paris : Mbappé balance, «je n’ai vraiment pas compris»

Alexis Brunet

Il y a un peu plus d’un an maintenant, la France et plus précisément Paris avaient accueilli les Jeux Olympiques. Un évènement planétaire avec les plus grandes stars du monde, mais pas Kylian Mbappé. Le joueur du Real Madrid aurait bien voulu participer à la fête, mais il n’y a pas eu le droit. Certaines rumeurs avaient même affirmé que l’attaquant avait voulu allumer la vasque olympique et le Madrilène est d’ailleurs revenu sur cela lors d’une interview à L’Équipe Magazine.

Assez rare dans les médias, Kylian Mbappé a décidé d’accorder une interview fleuve à L’Équipe afin d’aborder plusieurs sujets. Le Français en a profité pour s’étaler sur sa vie privée, mais il a également parlé d’autres thématiques comme les Jeux Olympiques par exemple ou bien encore son passage au PSG.

« Je n'ai vraiment pas compris » L’été dernier, Kylian Mbappé n’avait malheureusement pas pu participer aux Jeux Olympiques, car pas libéré par le PSG. Le Français aurait également pu prendre part à l’évènement d’une autre façon, car certaines rumeurs affirmaient que l’attaquant avait exigé d’allumer la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture. Une information complètement fausse que n’a pas compris le champion du monde. « Ça, je n'ai vraiment pas compris. Même si j'avais fait les Jeux Olympiques - ce que je voulais -, je n'aurais même pas envisagé de porter la flamme. On doit laisser cet honneur à quelqu'un qui a une histoire avec les Jeux, et j'allais seulement, peut-être, la commencer cette histoire. Tu ne commences pas ton histoire avec les Jeux en allumant la vasque, ça n'a aucun sens, surtout en France avec les nombreux athlètes qui ont marqué l'histoire. Comment veux-tu le justifier ? "Non, non, pousse-toi, t'as ramené des centaines de médailles d'or mais Kylian il vient avec son sourire." Je ne suis pas légitime. J'ai une grande lucidité, je pense, vis-à-vis de ça. »