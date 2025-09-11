«On passe un bon moment...» : Sa belle relation avec Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Même si la distance les sépare depuis leur départ du PSG à l’été 2024, Ethan et Kylian Mbappé continuent d’entretenir une relation forte. Interrogé par L’Équipe, le milieu de 18 ans s’est livré sur son grand frère, racontant notamment leurs moments complices et leur soutien mutuel dans les situations compliquées.

Pour lancer le nouveau format de son magazine, L’Équipe a décidé de mettre à l’honneur Kylian Mbappé, évoquant de nombreux sujets, y compris personnels. Et pour mieux comprendre la personnalité de l’ancienne star du PSG, les membres de sa famille ont également pris la parole, notamment son frère Ethan. Ce dernier est revenu sur la belle relation qu’il entretenait avec l’attaquant du Real Madrid.

« Avec la distance, on s'appelle davantage, presque tous les jours » « Son départ à Madrid, ça nous a rapprochés au final, reconnaît Ethan Mbappé dans l’hebdomadaire. Avec la distance et le fait que ça soit plus compliqué de se voir, on s'appelle davantage, presque tous les jours. Et on a nos moments, même si à l'extérieur, moi je n'aime pas... Il y a les journalistes, des gens qui sont là, c'est relou. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Quand on est allés au resto récemment, on était avec nos amis, on passe un bon moment, et il y a des gens qui tapent à la vitre... C'est parfois lourd. Mais bon, faut faire avec ! »