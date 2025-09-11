«On passe un bon moment...» : Sa belle relation avec Kylian Mbappé

Même si la distance les sépare depuis leur départ du PSG à l’été 2024, Ethan et Kylian Mbappé continuent d’entretenir une relation forte. Interrogé par L’Équipe, le milieu de 18 ans s’est livré sur son grand frère, racontant notamment leurs moments complices et leur soutien mutuel dans les situations compliquées.
Pour lancer le nouveau format de son magazine, L’Équipe a décidé de mettre à l’honneur Kylian Mbappé, évoquant de nombreux sujets, y compris personnels. Et pour mieux comprendre la personnalité de l’ancienne star du PSG, les membres de sa famille ont également pris la parole, notamment son frère Ethan. Ce dernier est revenu sur la belle relation qu’il entretenait avec l’attaquant du Real Madrid.
« Avec la distance, on s'appelle davantage, presque tous les jours »
« Son départ à Madrid, ça nous a rapprochés au final, reconnaît Ethan Mbappé dans l’hebdomadaire. Avec la distance et le fait que ça soit plus compliqué de se voir, on s'appelle davantage, presque tous les jours. Et on a nos moments, même si à l'extérieur, moi je n'aime pas... Il y a les journalistes, des gens qui sont là, c'est relou. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Quand on est allés au resto récemment, on était avec nos amis, on passe un bon moment, et il y a des gens qui tapent à la vitre... C'est parfois lourd. Mais bon, faut faire avec ! »
« Quand ça ne se passait pas très bien à Madrid, on essayait de s'appeler. Et ça lui faisait du bien »
Ethan Mbappé a notamment été d’un grand soutien à son frère lors de ses débuts difficiles au Real Madrid. « Quand, au tout début, à Madrid, ça ne se passait pas très bien, on essayait de s'appeler. Et ça lui faisait du bien. Il venait d'arriver dans son club de rêve, au Real Madrid, et il était dans un creux, donc on était là pour lui, raconte le joueur du LOSC. Et moi, quand j'étais blessé la saison dernière par exemple, ou dans le dur, ça me faisait du bien de l'appeler. Ça peut durer longtemps, nos appels, comme aller très vite. Parfois, ça monte à deux, trois heures. Ça dépend des sujets. Ça tourne très souvent autour du foot, comme on est des passionnés... Et, quand ce n'est pas le foot, il y a toujours un lien avec le sport. On a notre ligue en ligne sur NBA 2K (le jeu vidéo) et on s'appelle souvent pour ça. On joue ensemble avec nos amis. Le meilleur ? Ça dépend... Ça peut être Kylian, Matthias (Mboma), moi, Achraf Hakimi... Y a un bon niveau ! »