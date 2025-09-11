Grand changement pour Mbappé, c'est une catastrophe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a brillé au poste d'ailier gauche, Kylian Mbappé est repositionné depuis quelques années dans l'axe dans un poste d'avant-centre qu'il a occupé au PSG et désormais au Real Madrid. Didier Deschamps a suivi en alignant également son capitaine dans un rôle de numéro 9. Mais cela ne plaît pas du tout à Daniel Riolo.

Comme c'est désormais le cas depuis quelques années, Kylian Mbappé a évolué au poste d'avant-centre mardi soir lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Islande (2-1). Buteur sur penalty et passeur décisif pour Bradley Barcola, l'attaquant du Real Madrid n'a toutefois pas convaincu Daniel Riolo qui regrette toujours que l'ancien joueur du PSG ait changé de poste.

Riolo pas convaincu par le changement de poste de Mbappé « Mbappé, je n’ai pas aimé son match. Dans l’attitude, il était bon. Il a fait ses stats, puisque c’est son crédo. Mais dans le jeu, je ne l’ai pas trouvé bon. En 9 reculé il n’est pas bon, face aux blocs bas non plus. On pourra me le faire dans tous les sens de l'histoire, le changement de poste de Mbappé ne sera pas une réussite. Le Mbappé virevoltant de la Coupe du monde 2022 ou 2018, on ne l’a plus. Les qualités qu’il avait pour ce poste, peut-être qu’il ne les a plus », assure le journaliste de RMC au micro de l'After Foot avant d'en rajouter une couche.