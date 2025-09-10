Kylian Mbappé : Nouveau départ annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très critiqué la saison dernière pour ses performances dans les grands rendez-vous avec le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait prendre un nouveau départ pour cet exercice 2025-2026 avec une meilleure condition physique. C’est en tout cas ce que constate Pierre Ménès chez le capitaine de l’équipe de France.

Et si la saison qui démarre était celle de Kylian Mbappé et du Real Madrid ? Arrivé libre en provenance du PSG à l’été 2024, l’attaquant de l’équipe de France avait largement pointé du doigt l’an passé pour ses performances, et ce malgré des statistiques relativement honorables (44 buts toutes compétitions confondues). Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès regrette amèrement le manque de considération pour Mbappé et le fait savoir.

« Il laissera une trace indélébile » « Il est deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, et meilleur passeur de l’histoire des Bleus, il ne faut pas l’oublier. Ca veut dire que Kylian laissera une trace indélébile dans l’histoire du football français. Il a le même nombre de buts que Thierry Henry avec pratiquement 30 sélections de moins, et 40 sélections de moins que Giroud alors qu’il n’est qu’à six buts. Je pense qu’on ne se rend pas compte de l’efficacité hallucinante de ce joueur qui n’a pourtant pas marqué pendant pratiquement un an avec les Bleus », lâche Ménès, avant d’annoncer un nouveau départ à l’aube de cette saison pour Kylian Mbappé.